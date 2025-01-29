Появилось видео реакции Алиханова и Орешкина на ремарку Путина после осмотра новой Lada Iskra
Алиханов и Орешкин согласились пересесть на российские авто после призыва Путина
Президент РФ Владимир Путин в Тольятти. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин с энтузиазмом восприняли призыв российского лидера Владимира Путина «пересесть на отечественные авто» после осмотра салона новой Lada Iskra. Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев поймал первую реакцию чиновников во время поездки с главой государства на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.
Алиханов и Орешкин согласились пересесть на российские авто после призыва Путина. Видео © Юнашев LIVE
«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», – ответили Орешкин и Алиханов на вопрос об отношении к предложению Путина.
Вечером 28 января Путин прибыл с визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе деловой поездки главы государства в регион. В ходе визита он осмотрел салон новой Lada Iskra. Затем президент посетил центр производства беспилотников «Самара».