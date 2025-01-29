Появилось видео реакции Алиханова и Орешкина на ремарку Путина после осмотра новой Lada Iskra

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин с энтузиазмом восприняли призыв российского лидера Владимира Путина «пересесть на отечественные авто» после осмотра салона новой Lada Iskra. Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев поймал первую реакцию чиновников во время поездки с главой государства на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.