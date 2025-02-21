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Регион
20 февраля, 21:21

Посольство Израиля в РФ приспустило флаг в знак траура по погибшим заложникам

Посольства Израиля в России и по всему миру в знак траура по четырем убитым заложникам приспустили флаги. Тела погибших были возвращены палестинской группировкой ХАМАС утром 20 февраля.

«Флаг в Посольстве Израиля в России и в других дипломатических миссиях опущен в память о погибших заложниках»,передала пресс-служба израильского посольства в Москве.

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В представительстве напомнили, что ХАМАС держал тела этих заложников в более 500 дней, во время захвата все четверо были живы.

Как сообщал Life.ru, речь идёт о телах 33-летней Шири Бибас, её двухлетнего сына Кфира, пятилетнего Ариэля и 83-летнего Одеда Лифшица, которые были похищены 7 октября 2023 года. Кфир был самым младшим среди израильских заложников, ему было всего девять месяцев, когда он оказался в плену. 1 февраля «Хамас» освободил его отца, 35-летнего Ярдена Бибаса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Omri Eliyahu

Лия Мурадьян
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