Посольство Израиля в РФ приспустило флаг в знак траура по погибшим заложникам

Посольства Израиля в России и по всему миру в знак траура по четырем убитым заложникам приспустили флаги. Тела погибших были возвращены палестинской группировкой ХАМАС утром 20 февраля.

«Флаг в Посольстве Израиля в России и в других дипломатических миссиях опущен в память о погибших заложниках», — передала пресс-служба израильского посольства в Москве.

В представительстве напомнили, что ХАМАС держал тела этих заложников в более 500 дней, во время захвата все четверо были живы.