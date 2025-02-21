В Китае врачи нашли за глазом пациентки пять потерянных контактных линз

Врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки, пишет Oddity Central. Женщина обратилась в клинику для лечения гемифациальной атрофии — состояния, при котором жировая ткань на одной стороне лица атрофируется, что приводит к асимметрии.

Врачи планировали провести аутологичную жировую пластику, чтобы восстановить объём в области левого глаза, который стал слегка впалым. Однако во время процедуры хирурги обнаружили неожиданную находку: за глазным яблоком пациентки находились пять контактных линз. Как выяснилось, женщина носила линзы в течение нескольких лет и за последние месяцы заметила, что несколько из них пропали. Она предположила, что линзы просто выпали, но не подозревала, что они остались в глазу.

Гемифациальная атрофия создала достаточно пространства, чтобы линзы могли «исчезнуть» без заметных симптомов. По словам врачей, это первый подтверждённый случай, когда несколько контактных линз были обнаружены внутри конъюнктивы.

По словам медиков, если бы линзы вовремя не достали, это могло привести к повреждению роговицы или развитию инфекции.