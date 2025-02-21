Знаменитую овцу-художницу Беенкси похитили в Южной Африке
Овца-художница Беенкси. Обложка © Х / Faizel Patel
Знаменитую овцу по имени Беенкси, которая рисовала картины в приюте Южной Африки, похитили неизвестные. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Овца пропала две недели назад перед встречей с потенциальным покупателем картин из Великобритании. Владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о местонахождении Беенкси. Деньги от продажи картин овцы шли на содержание фермы.
Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая также жила в приюте и рисовала картины.
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