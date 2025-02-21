Знаменитую овцу-художницу Беенкси похитили в Южной Африке

Знаменитую овцу по имени Беенкси, которая рисовала картины в приюте Южной Африки, похитили неизвестные. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Овца пропала две недели назад перед встречей с потенциальным покупателем картин из Великобритании. Владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о местонахождении Беенкси. Деньги от продажи картин овцы шли на содержание фермы.

Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая также жила в приюте и рисовала картины.