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21 февраля, 00:48

Знаменитую овцу-художницу Беенкси похитили в Южной Африке

Овца-художница Беенкси. Обложка © Х / Faizel Patel

Овца-художница Беенкси. Обложка © Х / Faizel Patel

Знаменитую овцу по имени Беенкси, которая рисовала картины в приюте Южной Африки, похитили неизвестные. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Овца пропала две недели назад перед встречей с потенциальным покупателем картин из Великобритании. Владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о местонахождении Беенкси. Деньги от продажи картин овцы шли на содержание фермы.

Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая также жила в приюте и рисовала картины.

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Артём Гапоненко
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