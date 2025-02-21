В Раде заговорили о подготовке к выборам на Украине

Депутаты Верховной рады ждут, что подписание мирного соглашения по украинскому конфликту состоится в скором времени. После этого пройдут выборы на всех уровнях власти в стране. Об этом рассказала депутат парламента Анна Скороход в программе «Вечер Live» на YouTube.

«В Раде утверждают, что, как только будет подписан мирный договор, а это должно произойти в ближайшее время, нас ждут президентские, парламентские, а затем и местные выборы», — сказала депутат.

По информации Скороход, сейчас активно обсуждается, как помочь всем желающим, включая военных, принять участие в выборах. В связи с этим в Раде разрабатывают изменения в Избирательный кодекс и другие связанные документы.

«Как ни крути, какие-то изменения уже происходят», — добавила она.