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21 февраля, 01:14

В Раде заговорили о подготовке к выборам на Украине

Депутат Скороход: После мирного договора в Раде ждут выборов президента

Депутаты Верховной рады ждут, что подписание мирного соглашения по украинскому конфликту состоится в скором времени. После этого пройдут выборы на всех уровнях власти в стране. Об этом рассказала депутат парламента Анна Скороход в программе «Вечер Live» на YouTube.

«В Раде утверждают, что, как только будет подписан мирный договор, а это должно произойти в ближайшее время, нас ждут президентские, парламентские, а затем и местные выборы», — сказала депутат.

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По информации Скороход, сейчас активно обсуждается, как помочь всем желающим, включая военных, принять участие в выборах. В связи с этим в Раде разрабатывают изменения в Избирательный кодекс и другие связанные документы.

«Как ни крути, какие-то изменения уже происходят», — добавила она.

Ранее украинские парламентарии заявили, что Владимир Зеленский должен обратиться к народу и официально отказаться от участия в предстоящих президентских выборах на Украине. Только так, по мнению депутатов, можно восстановить доверие Вашингтона, которое было подорвано после прихода Дональда Трампа к власти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Лия Мурадьян
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