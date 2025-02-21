Певица Граймс попросила Илона Маска о помощи для их общего ребёнка

Бывшая девушка Илона Маска, певица Граймс, обратилась к предпринимателю с просьбой о срочной помощи для их общего ребёнка. Об этом, как сообщает Daily Mail, она написала в социальной сети X, отметив, что ситуация требует «немедленного внимания».

«Пожалуйста, ответь по поводу болезни нашего ребёнка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Это требует немедленного внимания», — написала Граймс.

Позже исполнительница удалила твит, объяснив, что он попал под бан и не вызвал реакции, а также выглядел как «медийный цирк за счёт детей».