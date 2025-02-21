Маск получил бензопилу в подарок от президента Аргентины
Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу против бюрократии
Президент Аргентины Хавьер Милей подарил Илону Маску бензопилу. Обложка © X / ElPelucaMilei
Президент Аргентины Хавьер Милей подарил Илону Маску, возглавляющему департамент повышения эффективности работы Правительства США (DOGE), бензопилу, которую тот охарактеризовал как средство борьбы с бюрократией.
Во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Маск был приятно удивлён, когда к нему вышел Милей с бензопилой в руках. Президент Аргентины передал инструмент, и Маск, приняв его, выразил благодарность Милею и обменялся с ним рукопожатием. Затем он поднял бензопилу над головой.
Хавьер Милей преподносит бензопилу в подарок Илону Маску. Видео © X / ElPelucaMilei
«Это бензопила против бюрократии! Бензопила!», — воскликнул Маск, энергично размахивая инструментом.
Фотографию, где Маск стоит на сцене с бензопилой в руках на фоне названия его криптовалютного токена, бизнесмен подписал: «Да, это реальная фотография».
Как сообщал Life.ru, в 2023 году бензопила стала центральным символом избирательной кампании Милея, который занял президентский пост 10 декабря 2023 года. Аргентинский президент выступает за минимизацию государственного вмешательства в экономику и считает, что решение экономических проблем страны заключается в снижении дефицита бюджета путём сокращения расходов.