Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства участника СВО в Армавире

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства участника СВО в Армавире Краснодарского края.

По данным пресс-службой ведомства, местный житель в ходе конфликта в июле 2024 года нанёс удар ножом в живот демобилизованному в связи с тяжёлым ранением бойцу и скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней пострадавший скончался. Убийцу задержали, он содержится под стражей.

«В социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.