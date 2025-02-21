Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства участника СВО в Армавире
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства участника СВО в Армавире Краснодарского края.
По данным пресс-службой ведомства, местный житель в ходе конфликта в июле 2024 года нанёс удар ножом в живот демобилизованному в связи с тяжёлым ранением бойцу и скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней пострадавший скончался. Убийцу задержали, он содержится под стражей.
«В социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, как участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале. Виталий Царёв хотел исполнить песню «Нам нужна одна победа» со сцены, однако член жюри Галина Хомчик категорически запретила это делать.
Telegram / Следком