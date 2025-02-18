Угрожал русским и критиковал СВО: Казанский бизнесмен отправится в колонию за выходки в соцсетях

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор местному предпринимателю Руслану Баязитову по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе суда, Баязитов публиковал в Telegram-канале сообщения, содержащие угрозы в отношении людей, объединённых по национальному, языковому и этническому признакам. Кроме того, он оскорблял лиц русской национальности и всех тех, кто поддерживает проведение СВО.