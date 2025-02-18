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17 февраля, 21:17

Угрожал русским и критиковал СВО: Казанский бизнесмен отправится в колонию за выходки в соцсетях

Бизнесмена из Казани осудили за призывы к геноциду в Telegram

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор местному предпринимателю Руслану Баязитову по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе суда, Баязитов публиковал в Telegram-канале сообщения, содержащие угрозы в отношении людей, объединённых по национальному, языковому и этническому признакам. Кроме того, он оскорблял лиц русской национальности и всех тех, кто поддерживает проведение СВО.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

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Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Антон Голыбин
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