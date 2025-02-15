Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тыс. рублей

Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в продаже ребёнка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.