Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тыс. рублей
Обвиняемая в продаже дочери в зале суда. Обложка © Telegram / Столичный СК
Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в продаже ребёнка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве 20-летняя женщина пыталась продать свою новорождённую дочь. Горе-матери было предъявлено обвинение по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми). Она планировала избавиться от малышки, но сделку перехватили сотрудники правоохранительных органов. Представитель МВД Ирина Волк показала видео с допроса подозреваемых.