Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 10:19

Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тыс. рублей

Обвиняемая в продаже дочери в зале суда. Обложка © Telegram / Столичный СК

Обвиняемая в продаже дочери в зале суда. Обложка © Telegram / Столичный СК

Суд в Москве арестовал женщину, пытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в продаже ребёнка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Россиянин попытался продать маленького сына за 1,5 млн, когда его мать попала в тюрьму
Россиянин попытался продать маленького сына за 1,5 млн, когда его мать попала в тюрьму

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве 20-летняя женщина пыталась продать свою новорождённую дочь. Горе-матери было предъявлено обвинение по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми). Она планировала избавиться от малышки, но сделку перехватили сотрудники правоохранительных органов. Представитель МВД Ирина Волк показала видео с допроса подозреваемых.

Александра Мышляева
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar