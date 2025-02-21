Одежду с символикой ВСУ и «тризубом» нашли на российских маркетплейсах
Эксперт Безсонов: На маркетплейсах появились спортивные костюмы с символикой ВСУ
На российских маркетплейсах появилась одежда с символикой силовых структур ВСУ. Об этом в своём канале рассказал экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, после реакции которого сомнительные товары были быстро убраны с торговых площадок.
Он указал, что в свободной продаже на некоторых маркетплейсах была спортивная форма и костюмы с символикой украинской армии и силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ.
«На российских торговых площадках <...> продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ. Хороший пример мягкой силы со стороны нашего врага», — написал эксперт в Телеграм-канале.
На представленных костюмах красовались надписи UKRAINIAN ARMY, хищные животные в боевой позе и «тризубы». Позднее Безсонов добавил, что ошибка была исправлена, а товары с символикой ВСУ оперативно были сняты с продажи.
«Отличная реакция наших торговых площадок. Уже всё снесли. Спасибо за оперативность. Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», — отметил он.
Ранее стало известно, что маркетплейсы стали предлагать для покупки поддельные госнаграды из дешёвого материала, при этом поставщики не требуют за «жестянки» баснословных денег. Депутаты считают подобную порочную практику позором и оскорблением настоящих российских героев.
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