Одежду с символикой ВСУ и «‎тризубом» нашли на российских маркетплейсах

На российских маркетплейсах появилась одежда с символикой силовых структур ВСУ. Об этом в своём канале рассказал экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, после реакции которого сомнительные товары были быстро убраны с торговых площадок.

Он указал, что в свободной продаже на некоторых маркетплейсах была спортивная форма и костюмы с символикой украинской армии и силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ.

«На российских торговых площадках <...> продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ. Хороший пример мягкой силы со стороны нашего врага», — написал эксперт в Телеграм-канале.

На представленных костюмах красовались надписи UKRAINIAN ARMY, хищные животные в боевой позе и «тризубы». Позднее Безсонов добавил, что ошибка была исправлена, а товары с символикой ВСУ оперативно были сняты с продажи.

«Отличная реакция наших торговых площадок. Уже всё снесли. Спасибо за оперативность. Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», — отметил он.