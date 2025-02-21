«Это глобальная держава»: Госсек США объяснил решение наладить отношения с Россией

Белому дому нужно наладить канал коммуникаций и поддерживать связи с Кремлём, так как Россия по-прежнему занимает твёрдую позицию глобальной державы. Также Москва имеет влияние на ряд стран, в том числе и на европейские. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X.

«В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава. Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе. Нам необходимо иметь какую-то коммуникацию с ними», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что у России и США могут возникать разногласия, важно продолжать налаживать двусторонние отношения, отметил Рубио. Также глава Госдепа заявил, что первым шагом на пути к сближению должно стать восстановление работы американского посольства в российской столице, которое на данный момент, по его словам, «едва функционирует». По словам Рубио, дипломатические каналы играют ключевую роль не только в обсуждении глобальных вопросов, но и в решении конкретных ситуаций, таких как безопасность и освобождение задержанных американцев.