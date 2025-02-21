Рубио: Вопрос снятия санкций с России не обсуждался на встрече в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Кэтрин Херридж рассказал, что вопрос снятия санкций не обсуждался на недавней встрече с российскими представителями в Эр-Рияде. По словам дипломата, дискуссии пока не дошли до этой темы.

Он отметил, что даже если бы США сняли все санкции, европейским партнёрам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл. Однако, как подчеркнул госсекретарь, этот вопрос ещё не стоит на повестке.