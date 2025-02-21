Среди целей – комплекс ПВО: ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных диверсантов

Один из задержанных, Илья Фомичёв, признался, что по заданию кураторов из Киева он должен был поджечь российский комплекс ПВО, для этого он смастерил самодельное зажигательное устройство, но довести дело до конца ему помешали силовики. За преступление он уже приговорён к 18 годам лишения свободы. Другой на оперативном видео с задержанием признаётся, что трижды «поджигал ящики» на ж/д объектах. Ещё один фигурант, молодая девушка, пошла на преступления ради денег. Ещё один парень признаётся, что поджёг релейные шкафы на железнодорожных путях.