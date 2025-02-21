Среди целей – комплекс ПВО: ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных диверсантов
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных агентов спецслужб Украины
ФСБ показала видео с признаниями задержанных в шести регионах и осуждённых диверсантов, действовавших по указанию спецслужб Украины. Кадры опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Признания задержанных в шести регионах и осуждённых диверсантов. Видео © ЦОС ФСБ России
Один из задержанных, Илья Фомичёв, признался, что по заданию кураторов из Киева он должен был поджечь российский комплекс ПВО, для этого он смастерил самодельное зажигательное устройство, но довести дело до конца ему помешали силовики. За преступление он уже приговорён к 18 годам лишения свободы. Другой на оперативном видео с задержанием признаётся, что трижды «поджигал ящики» на ж/д объектах. Ещё один фигурант, молодая девушка, пошла на преступления ради денег. Ещё один парень признаётся, что поджёг релейные шкафы на железнодорожных путях.
Как уже писал Life.ru, диверсантов ФСБ задержала в шести российских регионах: Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Приговоры с реальными сроками вынесли Дмитрию Демидчику, Алексею Григорьеву, Максиму Москалеву, Егору Ермакову, Виктории Голушко, Фомичеву Илье, Эдуарду Гладких и Сергею Черноокому
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