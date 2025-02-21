«Останкино» ищет арендаторов на место съехавшего НТВ

Телецентр «Останкино» ищет арендаторов на помещения, которые раньше занимал телеканал НТВ, переезжающий на собственную площадку на Новомосковской улице в Москве. Об этом написал РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

По данным издания, сначала предложение об аренде получили партнёры «Первого канала» и телеканал «Матч ТВ». Однако на данный момент они не дали положительного ответа. Также интерес к помещениям проявляла медиагруппа RT, однако её якобы не устроили техническое оснащение и планировка. Известно, что НТВ занимал в «Останкино» порядка 10 тысяч квадратных метров, где располагались студии, съёмочные павильоны и административные офисы. Телеканал начал переезд ещё в 2024 году. Сейчас у НТВ будет собственный телецентр. Как предполагается, новый арендатор появится в «Останкино» уже к осени текущего года.