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21 февраля, 08:35

«Останкино» ищет арендаторов на место съехавшего НТВ

РБК: «Останкино» ищет арендаторов на освободившийся офис телеканала НТВ

Телецентр «Останкино» ищет арендаторов на помещения, которые раньше занимал телеканал НТВ, переезжающий на собственную площадку на Новомосковской улице в Москве. Об этом написал РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

По данным издания, сначала предложение об аренде получили партнёры «Первого канала» и телеканал «Матч ТВ». Однако на данный момент они не дали положительного ответа. Также интерес к помещениям проявляла медиагруппа RT, однако её якобы не устроили техническое оснащение и планировка. Известно, что НТВ занимал в «Останкино» порядка 10 тысяч квадратных метров, где располагались студии, съёмочные павильоны и административные офисы. Телеканал начал переезд ещё в 2024 году. Сейчас у НТВ будет собственный телецентр. Как предполагается, новый арендатор появится в «Останкино» уже к осени текущего года.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Mazaev

Татьяна Миссуми
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