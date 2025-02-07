Арбитражный суд запретил Google Ireland судиться в Калифорнии по иску RT

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства по делу о банкротстве российской дочки компании ООО «Гугл» в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. Это решение было принято по иску АНО «ТВ-Новости» (телеканал Russia Today), стало известно «Ведомостям».

Напомним, что 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с целью запретить конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому участвовать в деле о банкротстве. Американские служители Фемиды без вызова сторон приняли ограничительные меры. А уже 31 января по требованию управляющего зеркальный шаг сделал Арбитражный суд Москвы, запретив GIL продолжать разбирательства в США и ограничивать право Таляровского на оспаривание сделки. В феврале же аналогичное решение было принято по требованию RT.