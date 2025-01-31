Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 14:46

Арбитражный суд Москвы запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Представители американской компании Google и её ирландского филиала Google Ireland Limited выступили в Арбитражном суде Москвы с заявлением, что американский суд запретил конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited суммы в размере около 130,2 миллиарда рублей. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

«Федеральным окружным судом США по Северному округу Калифорнии 27 января вынесен приказ о введении временных обеспечительных мер, которым запрещено ООО «Гугл» и его управляющему возбуждать и продолжать судебные производства и иски, в том числе в связи с настоящим обособленным спором, там целый ряд запретов. Мы копию приказа приложили к ходатайству о приостановлении», — сказал представитель Google Ireland.

Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак
Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак

Напомним, что в ноябре 2024 года американские СМИ сообщили, что сумма исков российских СМИ к Google достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупные богатства мира, которые составляли в прошлом году 407 триллионов долларов. Недавно московский суд удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Николай Рюмин
  • Новости
  • Google
  • США
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar