Арбитражный суд Москвы запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Представители американской компании Google и её ирландского филиала Google Ireland Limited выступили в Арбитражном суде Москвы с заявлением, что американский суд запретил конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited суммы в размере около 130,2 миллиарда рублей. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

«Федеральным окружным судом США по Северному округу Калифорнии 27 января вынесен приказ о введении временных обеспечительных мер, которым запрещено ООО «Гугл» и его управляющему возбуждать и продолжать судебные производства и иски, в том числе в связи с настоящим обособленным спором, там целый ряд запретов. Мы копию приказа приложили к ходатайству о приостановлении», — сказал представитель Google Ireland.