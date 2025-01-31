Московский суд запретил Google судиться в Калифорнии
Московский суд защитил свою компетенцию и запретил Google судиться в Калифорнии
Арбитражный суд в Москве удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл», что фактически стало ответом на решение американского суда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в судебной инстанции.
Напомним, 24 января компания Google Ireland Limited подала иск в Калифорнии, требуя запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в банкротном процессе в РФ. Несмотря на то, что окончательное решение ещё не вынесли, суд в США без вызова сторон ввёл временные ограничительные меры, препятствующие разбирательству в Москве.
Партнёр юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян объяснил, что российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротства отечественных компаний. По его словам, суммы неустоек достигают астрономических размеров.
В ходатайстве конкурсного управляющего говорится, что решения иностранных судов о запрете участия в российских судебных процессах не подлежат исполнению в РФ. Кроме того, временные меры, введённые в США, не препятствуют рассмотрению споров о сделках должника с Google Ireland Limited и возможном привлечении компании к субсидиарной ответственности. Конкурсный управляющий отметил, что американский суд превысил свои полномочия.
Напомним, что в ноябре 2024 года американские СМИ сообщили, что сумма исков российских СМИ к Google достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем всё совокупное богатства мира, которое составляло в прошлом году 407 триллионов долларов. При этом сумма продолжает удваиваться, таким образом два ундециллиона — это долг Google перед одним «Царьградом», а не перед всеми российскими СМИ. В декабре того же года суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требований «Царьграда» к Google о неустойке.
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