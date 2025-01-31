Московский суд запретил Google судиться в Калифорнии

Арбитражный суд в Москве удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл», что фактически стало ответом на решение американского суда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в судебной инстанции.

Напомним, 24 января компания Google Ireland Limited подала иск в Калифорнии, требуя запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в банкротном процессе в РФ. Несмотря на то, что окончательное решение ещё не вынесли, суд в США без вызова сторон ввёл временные ограничительные меры, препятствующие разбирательству в Москве.

Партнёр юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян объяснил, что российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротства отечественных компаний. По его словам, суммы неустоек достигают астрономических размеров.