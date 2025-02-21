Крупнейшему производителю свинца в России грозит национализация

На имущество одного из ведущих производителей свинцового концентрата, компании «Дальполиметалл», был наложен арест в результате иска Генеральной прокуратуры РФ. Региональные власти не исключают возможности возвращения предприятия в государственную собственность, сообщает РБК.

«Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», расположенный в Дальнегорске в Приморском крае», – сказано в публикации.

Это мера стала следствием процесса, который начался 17 февраля. В качестве ответчиков в иске значатся зарегистрированные на Кипре Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом в деле выступает ГП, а в качестве третьих лиц указаны Росимущество и департамент по недропользованию по ДФО.

«Дальполиметалл» — горно-металлургический комплекс в Приморском крае, там выпускают свинцовый и цинковый концентраты. Весь экспорт предприятия был направлен в Китай и Корею. За 2023 год объём чистого убытка составил 165,5 млн рублей, а в конце 2024 года начался судебный процесс о признании горно-металлургического комбината банкротом. В начале февраля 2025 года в отношении компании введена процедура наблюдения.