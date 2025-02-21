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21 февраля, 08:13

Премьер Польши запаниковал и назвал три решения по конфликту на Украине

Премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без участия Европы и призвал действовать. Он назвал три шага, которые должен предпринять ЕС в конфликте на Украине.

Во-первых, он предложил профинансировать помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Во-вторых, призвал усилить воздушную охрану Балтии и границ ЕС с Россией. Третье действие, по предложению Туска, — принять новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.

«Сейчас!» — написал он, требуя немедленных действий от коллег в ЕС.

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А ранее Дональд Туск заявил, что принудительная капитуляция Украины будет означать поражение всего Запада, и европейским лидерам не надо притворяться, что они этого не осознают.

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ТАСС/Zuma

Александра Вишнякова
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