Премьер Польши запаниковал и назвал три решения по конфликту на Украине

Премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без участия Европы и призвал действовать. Он назвал три шага, которые должен предпринять ЕС в конфликте на Украине.

Во-первых, он предложил профинансировать помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Во-вторых, призвал усилить воздушную охрану Балтии и границ ЕС с Россией. Третье действие, по предложению Туска, — принять новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.