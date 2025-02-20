Премьер Польши испугался последствий капитуляции Украины
Туск: Капитуляция Украины станет поражением всего Запада
Принудительная капитуляция Украины будет означать поражение всего Запада, и европейским лидерам не надо притворяться, что они этого не осознают. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», — отметил Туск и добавил, что никто не должен делать вид будто не понимает этого.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США по Украине. Москву на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Дмитриев же отметил, что в ходе переговоров члены делегаций много шутили. Юмор помог сделать атмосферу более тёплой. А вот срочный саммит лидеров ЕС по Украине в Париже завершился без принятия конкретных решений.
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