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20 февраля, 07:44

Премьер Польши испугался последствий капитуляции Украины

Туск: Капитуляция Украины станет поражением всего Запада

Принудительная капитуляция Украины будет означать поражение всего Запада, и европейским лидерам не надо притворяться, что они этого не осознают. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», — отметил Туск и добавил, что никто не должен делать вид будто не понимает этого.

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Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США по Украине. Москву на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Дмитриев же отметил, что в ходе переговоров члены делегаций много шутили. Юмор помог сделать атмосферу более тёплой. А вот срочный саммит лидеров ЕС по Украине в Париже завершился без принятия конкретных решений.

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Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Владимир Озеров
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