Четырёхлетний мальчик чуть не умер из-за горохового супа с курицей в Москве

Врачи Детской больницы им. Г.Н. Сперанского спасли четырёхлетнего пациента, который подавился суповой костью во время обеда. Как стало известно Life.ru, мальчика экстренно доставили в медучреждение, где врачи-эндоскописты в срочном порядке провели операцию по удалению инородного тела.

Врачи вытащили кость. Фото © Life.ru

Как рассказали родители пострадавшего ребёнка, он подавился и начал сильно кашлять, когда ел гороховый суп. Взрослые вызвали бригаду скорой помощи. В больницу маленького пациента привезли с тошнотой и хрипами, которые слышались даже на расстоянии.

«Диагностическая бронхоскопия показала обилие рвотных масс в обоих лёгких. Вначале мы очистили дыхательные пути от фрагментов пищи, затем с помощью оптических щипцов с первой попытки извлекли достаточно внушительный кусок кости размером 1 см на 1,5 см. Как правило, у детей и взрослых инородные предметы попадают в правый бронх, а здесь он «ушёл» в устье левого главного бронха», — рассказала врач-эндоскопист Алиса Педченко.

Из-за того, что ребёнок постоянно давился, инородное тело поцарапало слизистую в бронхе, поэтому после извлечения кости мальчику назначили антибактериальную терапию. Лечение прошло без осложнений, поэтому после всех процедур юного любителя горохового супа выписали домой.