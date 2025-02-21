Россияне попросили изменить критерии оценки качества медпомощи

Пациентские организации обратились к Минздраву с просьбой внести изменения в критерии оценки качества медицинской помощи. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей общественных объединений.

Министерство разработало проект указа, в котором предложены новые критерии проверки для государственных и частных медицинских учреждений. Эти критерии основаны на клинических рекомендациях и порядках оказания медицинской помощи.

Обсуждение данного документа завершилось 20 февраля. Напомним, что предыдущие критерии были утверждены в мае 2017 года.

Галина Маргевич, заместитель председателя координационного совета Движения против рака, в интервью РБК отметила, что новый проект указа не включает сроки для выполнения медицинских услуг.

«Ранее в критериях качества для лечения рака молочной железы было указано, что такие процедуры, как химиотерапия, таргетная терапия или гормонотерапия, должны проводиться в течение месяца после операции. Теперь же такие сроки отсутствуют, что вызывает беспокойство», — подчеркнула Маргевич, добавив, что нет необходимой детализации для оценки качества помощи в области онкологии.

Она предположила, что это может быть связано с попытками снизить количество жалоб от пациентов на качество медицинских услуг.

Заместитель председателя Движения против рака предупредила, что отсутствие четких сроков может привести к увеличению нагрузки на бюджет из-за необходимости дополнительного лечения и негативно сказаться на продолжительности жизни пациентов.