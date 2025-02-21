Сразу посинел: Младенец перенёс три остановки сердца и умер через 14 часов после рождения

В Челябинске через 14 часов после рождения скончался малыш. Ребёнок родился доношенным, а его состояние по шкале Апгар оценили на 8-10 — удовлетворительное. В итоге через 20 минут за ребёнком приехали реаниматологи. Трагедия случилась 17 февраля. Об этом в материале рассказал портал 74.RU.

Беременность и роды, по словам матери Марины, прошли отлично. Ребёнка измерили, взвесили и положили на грудь. Кто-то из врачей заметил, что малыш немного синего цвета. Медики предположили, что новорождённый просто замёрз. На животе у мамы кроха пролежал минут 20 и постоянно кричал. Странности у ребёнка заметил неонатолог в момент, когда слушала малыша. В итоге в родильный блок вызвали врачей-реаниматологов. По словам Марины, медики были сонные и ещё долго стояли и разговаривали.

«Я услышала их разговор: «Напишем, что сразу у ребёнка было состояние такое или что через 20 минут пошло ухудшение?» Остановились на втором варианте. Потом подошёл реаниматолог, сказал, что ребёнка забирают в реанимацию, потому что он плохо дышит, возможно, будет подключение к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», — рассказала Марина.

В итоге ребёнка подключили к ИВЛ и сообщили об этом матери. Женщину попросили подписать бумаги с какими-то лекарствами и сообщили, что у малыша произошла остановка сердца, но его смогли завести. Марину пустили в реанимацию. Она провела с малышом 40 минут, а потом её попросили выйти, чтобы провести какую-то процедуру.

В итоге во второй половине дня к Марине снова пришла заведующая и сообщила, что ребёнок скончался. Оказалось, что у крохи два раза остановилось сердце и если первый раз его удалось завести, то второй — уже нет. В тот же вечер к Марине пришёл муж, медики обеспечили ей отдельную палату и психолога, но мать расценила это не как поддержку, а как способ загладить вину.

Что конкретно произошло с малышом — непонятно. Семья уже написала заявление в Следственный комитет с просьбой проверить врачей по статье о причинении смерти по неосторожности. Пара также не получила справку о смерти ребёнка, а лишь выписку. Больница комментировать ситуацию не стала, но мнение решили уточнить у стороннего врача-неонатолога.

Медик объяснил, что резкое ухудшение через непродолжительное время после родов — это классическая картина при внутриутробной пневмонии. Причиной обычно являются инфекции, которые могут развиваться на фоне беременности. По словам неонатолога, выявить такое у плода на УЗИ нельзя. Именно поэтому болезнь часто становится неожиданностью после родов, а последствия, к сожалению, непредсказуемы.