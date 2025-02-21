Режим «чёрного неба» продлили в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске

Согласно опубликованной информации, в связи с ожидаемыми метеорологическими условиями и синоптической ситуацией прогнозируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению загрязнителей в воздухе. В Кемеровском городском округе режим НМУ будет действовать с 12:00 (08:00 по московскому времени) 17 февраля до 18:00 (14:00 по московскому времени) 24 февраля, в Новокузнецком и Прокопьевском округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе режим НМУ объявлен с 18:00 (14:00 по московскому времени) 17 февраля до 18:00 (14:00 по московскому времени) 22 февраля. Организациям в этих городах рекомендуется внедрить меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, учитывая введенный режим.