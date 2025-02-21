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21 февраля, 09:05

Кальянная Мята Lounge горит в Москве

SHOT: В Москве возник пожар в кальянной Мята Lounge, никто не пострадал

В Москве произошёл пожар в кальянной Мята Lounge на Нижней Красносельской улице, на месте уже работают экстренные службы. Об этом пишет SHOT. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Всех сотрудников экстренно вывели на улицу. Само заведение готовилось к открытию, посетителей в нём не было. Предварительно, никто не пострадал.

Страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью
Страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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freepik

Татьяна Миссуми
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