Кальянная Мята Lounge горит в Москве
SHOT: В Москве возник пожар в кальянной Мята Lounge, никто не пострадал
В Москве произошёл пожар в кальянной Мята Lounge на Нижней Красносельской улице, на месте уже работают экстренные службы. Об этом пишет SHOT. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Всех сотрудников экстренно вывели на улицу. Само заведение готовилось к открытию, посетителей в нём не было. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.