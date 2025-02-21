Кальянная Мята Lounge горит в Москве

В Москве произошёл пожар в кальянной Мята Lounge на Нижней Красносельской улице, на месте уже работают экстренные службы. Об этом пишет SHOT. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Всех сотрудников экстренно вывели на улицу. Само заведение готовилось к открытию, посетителей в нём не было. Предварительно, никто не пострадал.