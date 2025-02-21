Совбез РФ призвал усилить мониторинг угроз подводной и портовой инфраструктуре

Совет безопасности России считает необходимым усилить мониторинг деятельность государств, которые имеют возможность создавать угрозы для подводной и портовой критической инфраструктуры РФ. Об этом сообщил замсекретаря СБ Григорий Молчанов.

«Рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре РФ, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника», — цитирует заявление ТАСС.