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Регион
21 февраля, 11:21

Совбез РФ призвал усилить мониторинг угроз подводной и портовой инфраструктуре

Совет безопасности России считает необходимым усилить мониторинг деятельность государств, которые имеют возможность создавать угрозы для подводной и портовой критической инфраструктуры РФ. Об этом сообщил замсекретаря СБ Григорий Молчанов.

«Рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре РФ, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника», — цитирует заявление ТАСС.

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Неделей ранее президент России Владимир Путин провёл совещание с членами СБ РФ. На собрании обсуждались меры по подготовке к ЧС природного характера.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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