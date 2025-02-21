Гимназистка из Сочи прострелила себе глаз на уроке ОБЖ

В Сочи ученица гимназии получила травму глаза во время урока, когда класс практиковался в учебных стрельбах из пневматического оружия. О случившемся сообщает МВД по Краснодарскому краю. Риска потерять зрение у девочки нет, полиция проводит проверку.

«Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение», — говорится в тексте.

По предварительным данным, инцидент произошёл на уроке ОБЖ во время подготовки ученицы к соревнованиям. Ранение глаза она получила из-за рикошета пули.