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21 февраля, 09:50

Гимназистка из Сочи прострелила себе глаз на уроке ОБЖ

Гимназистка из Сочи получила травму глаза во время учебных стрельб на уроке

В Сочи ученица гимназии получила травму глаза во время урока, когда класс практиковался в учебных стрельбах из пневматического оружия. О случившемся сообщает МВД по Краснодарскому краю. Риска потерять зрение у девочки нет, полиция проводит проверку.

«Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение», — говорится в тексте.

По предварительным данным, инцидент произошёл на уроке ОБЖ во время подготовки ученицы к соревнованиям. Ранение глаза она получила из-за рикошета пули.

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Обложка ©

freepik / rawpixel.com

Татьяна Миссуми
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