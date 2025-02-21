ФСБ задержала жителя Челнов, хранившего дома оружие и 800 самодельных патронов
ФСБ задержала жителя Набережных Челнов, смастерившего на дому 800 патронов. Об этом сообщает Mash Iptash.
Сотрудники ФСБ обнаружили более 800 самодельных патронов у у жителя набережных Челнов. Видео © Telegram / Mash Iptash
На днях у 49-летнего Олега Ибрагимова сотрудники ФСБ провели обыски. В результате проверки они обнаружили свыше восьмисот самодельных патронов различных калибров (в том числе 9 мм и 7,62), три пистолета, среди которых были переделанные модели Макарова и «Кедр», а также кустарный ствол от ПП Судаева и почти 250 граммов пороха. Теперь мужчине грозит два уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники полиции в Ингушетии изъяли у местного револьвер модели Smith Wesson 3 калибра 10,67 мм, выпущенный в 1872 году. Также у него был изъят один патрон для коллекционного револьвера. В настоящее время проводится расследование по делу о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Telegram / Mash Iptash