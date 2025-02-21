ФСБ задержала жителя Челнов, хранившего дома оружие и 800 самодельных патронов

На днях у 49-летнего Олега Ибрагимова сотрудники ФСБ провели обыски. В результате проверки они обнаружили свыше восьмисот самодельных патронов различных калибров (в том числе 9 мм и 7,62), три пистолета, среди которых были переделанные модели Макарова и «Кедр», а также кустарный ствол от ПП Судаева и почти 250 граммов пороха. Теперь мужчине грозит два уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.