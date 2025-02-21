Роскачество предупредило об активизации мошенников к 23 Февраля

Россиянам в преддверии 23 Февраля стоит быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников. Они, в частности, обманывают доверчивых граждан через фальшивые сайты по продаже билетов, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Злоумышленники создают поддельные сайты, которые мимикрируют под известные сервисы по продаже билетов на концерты и другие праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества. Они предлагают привлекательные цены или уникальные предложения, чтобы заманить жертву и получить данные ее банковской карты», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, чтобы не попасть на крючок аферистов, следует внимательно проверять адреса сайтов в браузере, искать значок SSL-сертификата (замочек), читать отзывы о продавце и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Он также отметил, что зачастую мошенники «продают» билеты на онлайн-барахолках, используя чужие фото.