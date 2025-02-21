Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин пообщался с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он провёл только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнёры. Сообщение по разговору мы дадим в самое ближайшее время», — пообещал представитель Кремля.