Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин пообщался с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он провёл только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнёры. Сообщение по разговору мы дадим в самое ближайшее время», — пообещал представитель Кремля.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Узбекистан утвердили программу стратегического партнёрства в военной области на 2026–2030 годы. Одобрен также план сотрудничества между Минобороны двух стран на 2025 год.
ТАСС / Александр Казаков