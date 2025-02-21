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Регион
21 февраля, 09:58

Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин пообщался с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он провёл только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнёры. Сообщение по разговору мы дадим в самое ближайшее время», — пообещал представитель Кремля.

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Узбекистан утвердили программу стратегического партнёрства в военной области на 2026–2030 годы. Одобрен также план сотрудничества между Минобороны двух стран на 2025 год.

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ТАСС / Александр Казаков

Татьяна Миссуми
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