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21 февраля, 10:23

«Неправильное ощущение»: В Кремле высказались о «пророссийской» позиции Трампа

Песков не согласился с тем, что команда Трампа занимает пророссийскую позицию

В Кремле не согласны с тем, что команда президента Штатов Дональда Трампа занимает «пророссийскую и антиукраинскую» позицию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, это неправильное ощущение», — сказал спикер Кремля в ответ на соответсвующий вопрос.

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Ранее Дмитрий Песков прокомментировал вероятность личной встречи Владимира Путина с его американским коллегой в Эр-Рияде. Он отметил стремление глав обеих стран к переговорам, но вместе с тем подчеркнул, что в этом вопросе к настоящему моменту не удалось достичь каких-либо конкретных договорённостей, а детали встречи ещё не обсуждались.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александр Юнашев
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