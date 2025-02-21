«Неправильное ощущение»: В Кремле высказались о «пророссийской» позиции Трампа

В Кремле не согласны с тем, что команда президента Штатов Дональда Трампа занимает «пророссийскую и антиукраинскую» позицию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал вероятность личной встречи Владимира Путина с его американским коллегой в Эр-Рияде. Он отметил стремление глав обеих стран к переговорам, но вместе с тем подчеркнул, что в этом вопросе к настоящему моменту не удалось достичь каких-либо конкретных договорённостей, а детали встречи ещё не обсуждались.