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Регион
21 февраля, 10:17

Задержан советник губернатора Ростовской области

Советник ростовского губернатора Гончаров задержан за превышение полномочий

Виктор Гончаров. Обложка © Telegram / Правительство Ростовской области

Виктор Гончаров. Обложка © Telegram / Правительство Ростовской области

В Ростовской области полиция задержала советника губернатора региона Виктора Гончарова, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — подчеркнул собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что в Республике Алтай был лишён полномочий глава Усть-Коксинского района Дмитрий Кочевов. Такое решение принял глава региона Андрей Турчак и уже направил соответствующее представление в районный совет депутатов.

Татьяна Миссуми
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