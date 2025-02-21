Задержан советник губернатора Ростовской области
Советник ростовского губернатора Гончаров задержан за превышение полномочий
Виктор Гончаров. Обложка © Telegram / Правительство Ростовской области
В Ростовской области полиция задержала советника губернатора региона Виктора Гончарова, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай был лишён полномочий глава Усть-Коксинского района Дмитрий Кочевов. Такое решение принял глава региона Андрей Турчак и уже направил соответствующее представление в районный совет депутатов.