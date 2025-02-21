Посетителей ТЦ Paladium в Праге эвакуировали после сообщения о минировании
Чешская полиция эвакуировала посетителей ТЦ Paladium в Праге после поступившего сообщения о минировании. Сейчас здание закрыто, сообщила пресс-служба ведомства на странице соцсети X.
«В связи с [поступившим] анонимным сообщением о взрывном устройстве, заложенном в торговом центре Paladium, он будет закрыт вплоть до уведомления [о том, что угроза миновала]. На место направляются эксперты по обезвреживанию взрывных устройств и специалисты других экстренных служб», — сказано в публикации.
ТЦ Paladium стоит на площади Революции в самом центре чешской столицы. Он является одним из наиболее крупных торговых центров в городе.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, что случилась в Петербурге в январе. Там после ложной информации о минировании, поступившей в полицию через электронную почту и с американских телефонных номеров, эвакуировали 755 человек. Неизвестные сообщили о минировании 16 образований и одного торгового объекта. В ходе тщательной проверки правоохранители не нашли никакой взрывчатки.
ТЦ «Палладий» в Праге. Обложка © Wikipedia.org / Michal Kmínek