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21 февраля, 10:32

Посетителей ТЦ Paladium в Праге эвакуировали после сообщения о минировании

Чешская полиция эвакуировала посетителей ТЦ Paladium в Праге после поступившего сообщения о минировании. Сейчас здание закрыто, сообщила пресс-служба ведомства на странице соцсети X.

«В связи с [поступившим] анонимным сообщением о взрывном устройстве, заложенном в торговом центре Paladium, он будет закрыт вплоть до уведомления [о том, что угроза миновала]. На место направляются эксперты по обезвреживанию взрывных устройств и специалисты других экстренных служб», — сказано в публикации.

ТЦ Paladium стоит на площади Революции в самом центре чешской столицы. Он является одним из наиболее крупных торговых центров в городе.

В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании
В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, что случилась в Петербурге в январе. Там после ложной информации о минировании, поступившей в полицию через электронную почту и с американских телефонных номеров, эвакуировали 755 человек. Неизвестные сообщили о минировании 16 образований и одного торгового объекта. В ходе тщательной проверки правоохранители не нашли никакой взрывчатки.

Обложка ©

ТЦ «Палладий» в Праге. Обложка © Wikipedia.org / Michal Kmínek

Юрий Лысенко
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