Посетителей ТЦ Paladium в Праге эвакуировали после сообщения о минировании

Чешская полиция эвакуировала посетителей ТЦ Paladium в Праге после поступившего сообщения о минировании. Сейчас здание закрыто, сообщила пресс-служба ведомства на странице соцсети X.

«В связи с [поступившим] анонимным сообщением о взрывном устройстве, заложенном в торговом центре Paladium, он будет закрыт вплоть до уведомления [о том, что угроза миновала]. На место направляются эксперты по обезвреживанию взрывных устройств и специалисты других экстренных служб», — сказано в публикации.

ТЦ Paladium стоит на площади Революции в самом центре чешской столицы. Он является одним из наиболее крупных торговых центров в городе.