Орала и портила вещи: В Приморье учительница наказывала школьников, связывая им руки скотчем

Учитель начальных классов в приморском посёлке Тавричанка связывала руки ученикам скотчем в качестве наказания. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Приморскому краю. Кроме того, педагог портила имущество школьников и кричала на ребят.

«Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителей приморского управления следственного комитета отчёт об итогах расследования.