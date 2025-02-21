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21 февраля, 11:56

Орала и портила вещи: В Приморье учительница наказывала школьников, связывая им руки скотчем

На учительницу из Тавричанки, связывавшую детям руки скотчем, завели дело

Учитель начальных классов в приморском посёлке Тавричанка связывала руки ученикам скотчем в качестве наказания. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Приморскому краю. Кроме того, педагог портила имущество школьников и кричала на ребят.

«Педагог начальных классов систематически повышала голос на малолетних, портила их имущество и в качестве наказания связывала руки скотчем. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителей приморского управления следственного комитета отчёт об итогах расследования.

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Ранее Life.ru рассказывал, что учитель скрутила руки и едва не задушила девочку-инвалида на уроке в Чувашии. Мать ребёнка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», педагога уволили.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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