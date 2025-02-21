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21 февраля, 10:17

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

Командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев получил звание генерал-полковника. Указ об этом, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале нормативно-правовых актов Российской Федерации.

В документе говорится: «Присвоить воинское звание военнослужащему ВС РФ генерал-полковника Иванаеву Андрею Сергеевичу».

Также звание генерал-полковника было присвоено начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Станиславу Гаджимагомедову, а также Владимиру Кравченко и Валерию Солодчуку.

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Ранее Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку.

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Марина Фещенко
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