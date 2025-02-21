Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

Командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев получил звание генерал-полковника. Указ об этом, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Также звание генерал-полковника было присвоено начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Станиславу Гаджимагомедову, а также Владимиру Кравченко и Валерию Солодчуку.