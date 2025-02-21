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21 февраля, 10:52

Охранник и сантехник монастыря «Оптина пустынь» арестованы за развращение детей

Охранник и сантехник мужского монастыря «Оптина пустынь» в Калужской области подозреваются в растлении малолетних девочек. Оба арестованы, сообщает Сапа.

55-летний Сергей В. уже был ранее судим за кражу. Сейчас его потянуло на маленьких девочек. Объектом его вожделения стала 10-летняя школьница из Калуги. До изнасилования не дошло, но он умудрился укусить третьеклассницу за ягодицу.

А вот 40-летний слесарь-сантехник Иван Т., который работает всё в том же монастыре, по данным следствия, не меньше пяти раз надругался над своей жертвой.

Иван Т. Фото © Сапа

Иван Т. Фото © Сапа

Извращенцев взяли под стражу. Ивана будут судить в рамках уголовного дела об изнасиловании, а Сергей ответит перед судом за насильственные действия сексуального характера.

Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы
Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге состоящий в секте патологоанатом городской больницы изнасиловал 12-летнюю девочку во время «брачного обряда». В том же объединении состоят и родители несовершеннолетней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Владимир Озеров
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