Охранник и сантехник монастыря «Оптина пустынь» арестованы за развращение детей

Охранник и сантехник мужского монастыря «Оптина пустынь» в Калужской области подозреваются в растлении малолетних девочек. Оба арестованы, сообщает Сапа.

55-летний Сергей В. уже был ранее судим за кражу. Сейчас его потянуло на маленьких девочек. Объектом его вожделения стала 10-летняя школьница из Калуги. До изнасилования не дошло, но он умудрился укусить третьеклассницу за ягодицу.

А вот 40-летний слесарь-сантехник Иван Т., который работает всё в том же монастыре, по данным следствия, не меньше пяти раз надругался над своей жертвой.

Иван Т. Фото © Сапа

Извращенцев взяли под стражу. Ивана будут судить в рамках уголовного дела об изнасиловании, а Сергей ответит перед судом за насильственные действия сексуального характера.