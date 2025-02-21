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21 февраля, 11:00

Невозможно победить: В Германии призвали ЕС прекратить впустую накачивать Киев деньгами

Евродепутат Зелль: ЕС тратит слишком много средств на украинский конфликт

Европейский союз выделяет слишком большие средства на конфликт на Украине, тогда как сама Незалежная лишена ресурсов для длительного противостояния с Россией. Об этом в интервью испанской газете 20 Minutos заявил евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александер Зелль.

«С самого начала войны мы говорили, что невозможно выиграть войну против такой ядерной державы как Россия. И потом, у Украины нет ресурсов, чтобы вести длительную войну. С самого начала мы просили дипломатического предложения, дипломатической инициативы со стороны Евросоюза»,подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что Европейский союз уже позволил себе слишком большие вложения в этот конфликт, и это не может продолжаться — экономика ФРГ рушится, а если так будет продолжаться и дальше, то она окажется полностью уничтожена. Зелль также назвал приемлемым условие мирного соглашения, подразумевающее отказ Киева от части территорий, ведь Украина не сможет вернуть себе эти земли.

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С европейским политиком согласен и официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. Он считает, что продолжение финансирования Киева будет ошибкой, ведь оно не приносит результатов. Пользу из этого извлекают только украинские чиновники, охотно прибирающие к рукам помощь Запада.

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Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Юрий Лысенко
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