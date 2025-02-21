Европейский союз выделяет слишком большие средства на конфликт на Украине, тогда как сама Незалежная лишена ресурсов для длительного противостояния с Россией. Об этом в интервью испанской газете 20 Minutos заявил евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александер Зелль.

«С самого начала войны мы говорили, что невозможно выиграть войну против такой ядерной державы как Россия. И потом, у Украины нет ресурсов, чтобы вести длительную войну. С самого начала мы просили дипломатического предложения, дипломатической инициативы со стороны Евросоюза», — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что Европейский союз уже позволил себе слишком большие вложения в этот конфликт, и это не может продолжаться — экономика ФРГ рушится, а если так будет продолжаться и дальше, то она окажется полностью уничтожена. Зелль также назвал приемлемым условие мирного соглашения, подразумевающее отказ Киева от части территорий, ведь Украина не сможет вернуть себе эти земли.