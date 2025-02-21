Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают продолжение финансирования Киева ошибочным, так как результатов это не приносит. По его мнению, выгодно это только украинским чиновникам, которые «распихивают по карманам» западную помощь.

«Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И, скорее, она порождает отвратительную, действительно коррупционогенную атмосферу», — сказал Песков журналистам.