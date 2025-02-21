«Эффективность низкая»: В Кремле призвали прекратить накачивать Украину деньгами
Песков: Кремль считает неверным дальнейшее финансирование Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают продолжение финансирования Киева ошибочным, так как результатов это не приносит. По его мнению, выгодно это только украинским чиновникам, которые «распихивают по карманам» западную помощь.
«Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И, скорее, она порождает отвратительную, действительно коррупционогенную атмосферу», — сказал Песков журналистам.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что «эра войны» на Украине завершилась, и администрация Дональда Трампа будет сосредоточена на поиске политических решений вместо финансирования конфликта. До этого Белый дом предложил Незалежной отдать США недра земель страны в обмен на помощь. Зеленский изначально согласился на выставленные условия, но позже их отверг.
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