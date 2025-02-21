Под Одессой главный мост НАТО мог рухнуть под натиском российских ударов

Сегодня ночью в районе Затоки, расположенной в Одесской области, произошли мощные взрывы. По данным украинских телеграм-каналов, удары были нацелены на объекты военной инфраструктуры, включая важный мост, который используется для снабжения противника военной техникой и грузами из стран НАТО.

Сообщается, что российские военные осуществили двухволновой ракетный удар, который длился около двух часов. Украинские источники подтверждают факт взрывов в Затоке, однако точные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют.

Военные эксперты отмечают, что этот мост является одним из ключевых логистических узлов для доставки вооружений и боеприпасов от западных союзников Киева. Если объект получил серьезные повреждения, это может значительно усложнить транспортировку грузов.

Помимо атак на Затоку, также поступают сообщения о мощных ударах по военным объектам в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В частности, в районе Карловки Полтавской области произошли пожары на топливных складах, а в Золотоноше Черкасской области зафиксированы взрывы на объектах военной инфраструктуры.