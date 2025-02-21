Мать фигуранта секс-скандала в петербургской школе отрицает его вину

В одной из престижных школ Московского района Санкт-Петербурге расследуют инцидент, который произошел в туалете для мальчиков после урока труда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, касающейся насильственных действий сексуального характера.

Скорее всего, дело будет закрыто, так как подозреваемым еще не исполнилось 14 лет. В учебном заведении предполагают, что агрессоров было трое. Два мальчика покинут школу, в то время как мать третьего настаивает на невиновности своего сына и отказывается забирать его документы. Этот ребенок считается инициатором инцидента — предполагается, что именно он стал причиной действий, которые шокировали взрослых, и якобы использовал нож в качестве угрозы.

По словам матери мальчика, с которой побеседовала «Фонтантка», её сын узнал о том, чем занимаются его одноклассники на пустыре рядом со школой, незадолго до инцидента и сообщил ей об этом, но она не успела обсудить ситуацию с классным руководителем.

«Я тоже считаю своего ребенка жертвой ситуации и думаю, что он замкнулся в себе и не осознавал всей серьезности последствий того, что он увидел», — говорит женщина.