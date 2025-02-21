«Нет остроты заполнения»: Мантуров рассказал, разрешат ли сбежавшим из РФ брендам вернуться обратно
Мантуров: В РФ развивается своя промышленность, поэтому вернут не все бренды
Россия развивается в сфере лёгкой промышленности, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий. По его словам, РФ примет сбежавшие бренды назад, но на своих условиях.
Мантуров рассказал, какие бренды Россия пустит назад. Видео © Life.ru
«Такое количество российских новых брендов появилось за эти три года. Но, насколько вам известно, вернулись и супермаркеты, и гипермаркеты, показатели которых были на конец 2021 года. Сегодня там нет остроты заполнения площади, и можно индивидуально рассматривать возвращение тех брендов, которые готовы это сделать», — отметил Мантуров.
Однако он подчеркнул, что сейчас есть проблемы с тканями для костюмов, несмотря на широкий ассортимент одежды нашего производства. Он также отметил, что на днях вблизи Нижнего Новгорода открылся завод и тенденция развития лёгкой промышленности в стране быстро растёт. Мантуров добавил, что сам ходит в костюме российского производства.
Ранее Мантуров заявил, что российское правительство будет допускать на внутренний рынок только те зарубежные компании, которые соответствуют интересам страны и придерживаются заданных принципов. Также он подчеркнул, что для совместных инициатив с иностранными фирмами существуют определённые требования, касающиеся локализации, передачи технологий и контроля со стороны российских партнёров над проектами.
Life.ru