«Нет остроты заполнения»: Мантуров рассказал, разрешат ли сбежавшим из РФ брендам вернуться обратно

Россия развивается в сфере лёгкой промышленности, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий. По его словам, РФ примет сбежавшие бренды назад, но на своих условиях.

Мантуров рассказал, какие бренды Россия пустит назад. Видео © Life.ru

«Такое количество российских новых брендов появилось за эти три года. Но, насколько вам известно, вернулись и супермаркеты, и гипермаркеты, показатели которых были на конец 2021 года. Сегодня там нет остроты заполнения площади, и можно индивидуально рассматривать возвращение тех брендов, которые готовы это сделать», — отметил Мантуров.

Однако он подчеркнул, что сейчас есть проблемы с тканями для костюмов, несмотря на широкий ассортимент одежды нашего производства. Он также отметил, что на днях вблизи Нижнего Новгорода открылся завод и тенденция развития лёгкой промышленности в стране быстро растёт. Мантуров добавил, что сам ходит в костюме российского производства.