Озвучены три условия для возвращения западных компаний в Россию

Иностранные компании будут пытаться вернуться в Россию, однако для этого требуется выполнить три условия. В первую очередь речь идёт об отмене санкций против РФ со стороны США, ЕС и Британии. Об этом заявил экономист Антон Любич. По его словам, на первом месте остаётся политика.

«Во-вторых, это свободная логистика, а в-третьих, свободные платежи. Только после этого международные компании начнут возвращаться. Конечно, их уход был вызван тем, что на них оказывалось политическое давление. Но всё же и технически работать им было очень сложно», — подчеркнул эксперт.