Озвучены три условия для возвращения западных компаний в Россию
Экономист Любич: Западные бренды смогут вернуться после отмены санкций против РФ
Иностранные компании будут пытаться вернуться в Россию, однако для этого требуется выполнить три условия. В первую очередь речь идёт об отмене санкций против РФ со стороны США, ЕС и Британии. Об этом заявил экономист Антон Любич. По его словам, на первом месте остаётся политика.
«Во-вторых, это свободная логистика, а в-третьих, свободные платежи. Только после этого международные компании начнут возвращаться. Конечно, их уход был вызван тем, что на них оказывалось политическое давление. Но всё же и технически работать им было очень сложно», — подчеркнул эксперт.
В беседе с «Царьградом» он также выразил уверенность, что первыми в Россию могу вернуться платёжные системы Visa и MasterCard. По мнению экономиста, отмена западных санкций может начаться как раз с финансового блока.
Ранее Life.ru выяснил, какие компании могут вернуться в Россию. К примеру, бывший работодатель UNIQLO в РФ намекнул на возвращение магазинов. Кроме того, в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году. К слову, в Кремле уже отреагировали на возможное возвращение брендов в РФ. Тем не менее западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию.
pixabay / Republica