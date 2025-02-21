Макрон в прямом эфире вышел с картой Украины и стал посмешищем всего Интернета

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прямом эфире на канале BFM TV рассказал о ходе боевых действий на Украине, отметив, что Киев не сможет вернуть потерянные территории военным путём, и выставил себя посмешищем в Сети. Пользователи раскритиковали его за перевёрнутую карту.

В ходе видеообращения он рассказал, что Украине якобы удалось полностью вытеснить российские силы на севере страны. Также политик заявил, что в течение трёх лет СВО боевые действия продолжаются на территории ДНР и ЛНР. Некоторые издания обратили внимание на то, что французский лидер держит карту «вверх тормашками», но больше похоже на то, что изображение просто отзеркалено.

«Таким образом, вы видите, что в течение последних трёх лет всё происходило на небольшом участке территории. Но это ужасная война, потому что вот уже три года, в этот самый момент, на театре военных действий каждый день погибает около 1000 человек. 1000 смертей в день с обеих сторон», — говорит в ролике Макрон.

Он отметил, что не собирается отправлять на Украину французских солдат, выразив уверенность в том, что конфликт должен быть урегулирован мирным путём.