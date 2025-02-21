Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о готовности к диалогу с Путиным
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о своей готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в этом процессе необходимо задействовать и украинскую сторону, несмотря на действия киевского руководства.
«Украина не относится к Польше по-партнёрски. Она неблагодарна и во многих вопросах ведёт себя неприлично. Однако это не влияет на моё мнение, что Украина должна быть за столом переговоров», — отметил Навроцкий в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska.
Он также предположил, что отсутствие приглашений для представителей Евросоюза на переговоры с Россией связано с тем, что ЕС переживает период нестабильности и слабости.
Ранее премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без Европы. Он предложил ЕС три шага: финансировать Украину за счёт замороженных российских активов, усилить воздушную защиту Балтии и границ ЕС с Россией, а также ввести новые финансовые правила для обеспечения безопасности и обороны ЕС.
ТАСС / EPA / WOJTEK JARGILO