Умышленное причинение вреда: Врач раскритиковал родителей за «ветряночные вечеринки»

Чтобы у ребёнка выработался пожизненный иммунитет к ветряной оспе, достаточно один раз пройти вакцинацию. Аналогичного эффекта можно добиться и после первой перенесённой болезни. Конечно, чем раньше человек заразится ветрянкой, тем легче он перенесёт недуг. Однако умышленно заражать своих наследников неэтично и даже противозаконно.

Об этом в интервью 360.ru заявил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, родители, устраивающие «ветряночные вечеринки», не учитывают индивидуальные реакции организма и возможные осложнения. Поэтому вместо причинения вреда своим детям можно просто сделать прививку в больнице.

«Это противозаконно. Это нарушает этические и эпидемиологические нормы. Это умышленное причинение вреда здоровью», — жёстко раскритиковал безответственных родителей врач.