Умышленное причинение вреда: Врач раскритиковал родителей за «ветряночные вечеринки»
Врач Кондрахин раскритиковал родителей, устраивающих «ветряночные вечеринки»
Чтобы у ребёнка выработался пожизненный иммунитет к ветряной оспе, достаточно один раз пройти вакцинацию. Аналогичного эффекта можно добиться и после первой перенесённой болезни. Конечно, чем раньше человек заразится ветрянкой, тем легче он перенесёт недуг. Однако умышленно заражать своих наследников неэтично и даже противозаконно.
Об этом в интервью 360.ru заявил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, родители, устраивающие «ветряночные вечеринки», не учитывают индивидуальные реакции организма и возможные осложнения. Поэтому вместо причинения вреда своим детям можно просто сделать прививку в больнице.
«Это противозаконно. Это нарушает этические и эпидемиологические нормы. Это умышленное причинение вреда здоровью», — жёстко раскритиковал безответственных родителей врач.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что в России вновь активизировались «ветряночные вечеринки». Так, в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях и других регионах страны зафиксированы случаи, когда взрослые водят своих наследников к больным детям ради заражения. А кто-то даже платит за это деньги.
pixabay / orzalaga