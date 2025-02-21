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21 февраля, 13:31

Умышленное причинение вреда: Врач раскритиковал родителей за «ветряночные вечеринки»

Врач Кондрахин раскритиковал родителей, устраивающих «ветряночные вечеринки»

Чтобы у ребёнка выработался пожизненный иммунитет к ветряной оспе, достаточно один раз пройти вакцинацию. Аналогичного эффекта можно добиться и после первой перенесённой болезни. Конечно, чем раньше человек заразится ветрянкой, тем легче он перенесёт недуг. Однако умышленно заражать своих наследников неэтично и даже противозаконно.

Об этом в интервью 360.ru заявил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, родители, устраивающие «ветряночные вечеринки», не учитывают индивидуальные реакции организма и возможные осложнения. Поэтому вместо причинения вреда своим детям можно просто сделать прививку в больнице.

«Это противозаконно. Это нарушает этические и эпидемиологические нормы. Это умышленное причинение вреда здоровью», — жёстко раскритиковал безответственных родителей врач.

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Врач объяснила, чем опасен «‎рецидив» ветрянки

Напомним, ранее Life.ru сообщил, что в России вновь активизировались «ветряночные вечеринки». Так, в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях и других регионах страны зафиксированы случаи, когда взрослые водят своих наследников к больным детям ради заражения. А кто-то даже платит за это деньги.

Обложка ©

pixabay / orzalaga

Борис Эльфанд
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