С форшмаком, икрой и соусом тартар: Депутатов угостят чёрными блинами на Масленицу

В этом году российские депутаты смогут побаловать себя чёрными блинами с копчёной сметаной в честь Масленицы. Кроме того, парламентариев в Госдуме будут угощать классикой — тонкими блинами со сметаной, сгущённым молоком и красной икрой. Гастрономические новинки тоже никто не отменял. На столах будут блинные пироги с сырной начинкой и солёной карамелью, блины с лососем, форшмаком и даже соусом тартар из малосольного огурца.

Разнообразны блины приготовят для российских депутатов. Обложка © Telegram / Управление делами Президента РФ

«Комбинат питания «Кремлёвский» вновь встречает Масленицу с размахом, бережно храня традиции русской кухни. В течение праздничной недели гости смогут попробовать как классику – тонкие кружевные блины со сметаной, сгущённым молоком и красной икрой, так и гастрономические новинки», — рассказали в Управлении делами Президента РФ.

Также в Госдуме организуют тематические станции открытой кухни в русском стиле. Повара будут выпекать блины прямо при гостях в кафе-столовой «Кремлёвский» на 1-й Тверской-Ямской улице, 3с1, заказать можно будет и блюда от шеф-повара, созданные специально к празднику. Кстати, в прошлом году на Масленичной неделе было приготовлено 35 000 блинов.

В этом году праздник в России пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Граждан и гостей страны ждут разнообразные гуляния и локации.