В НАТО сообщили о двух перехваченных российских самолётах над Балтийским морем

Объединённое авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о том, что французские истребители Rafale перехватили два российских самолёта, которые нарушили международные нормы воздушного движения над Балтийским морем недалеко от берегов Латвии.

«Два российских самолёта, не соблюдавшие международные правила полётов, перехвачены французским Rafale у берегов Латвии», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой командования.

В AIRCOM подчеркнули, что действия французских пилотов, находящихся на базе в Литве, были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства альянса.