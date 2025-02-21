Внучка Ельцина показала редкое архивное фото с братом в его день рождения

Внучка первого президента России Бориса Ельцина 22-летняя Мария Юмашева поделилась редкими фото со своим братом. Снимок девушка опубликовала в личном блоге в честь дня рождения Бориса Ельцина-младшего.

Мария с братом Борисом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka

Также Юмашева поделилась архивным фото, к которому добавила скромную подпись «С днём рождения».

Маленькая Мария со старшим братом Борисом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka

Несмотря на то, что внучка Ельцина довольно активно ведёт социальные сети, фото с близкими в её соцсетях — редкость. Их она публикует только по особым случаям.