Внучка Ельцина показала редкое архивное фото с братом в его день рождения
Мария Юмашева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka
Внучка первого президента России Бориса Ельцина 22-летняя Мария Юмашева поделилась редкими фото со своим братом. Снимок девушка опубликовала в личном блоге в честь дня рождения Бориса Ельцина-младшего.
Мария с братом Борисом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka
Также Юмашева поделилась архивным фото, к которому добавила скромную подпись «С днём рождения».
Маленькая Мария со старшим братом Борисом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka
Несмотря на то, что внучка Ельцина довольно активно ведёт социальные сети, фото с близкими в её соцсетях — редкость. Их она публикует только по особым случаям.
Ранее другое фото в соцсетях привлекло внимание аудитории. Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето выложил кадр с вечеринки, которая проходила перед вручением премии BAFTA. На снимке мировая знаменитость позирует с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.