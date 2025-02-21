«Трагикомический элемент присутствует»: Лавров оценил выступление Каллас на встрече G20
Лавров назвал трагикомедией выступление Каллас на встрече G20 в ЮАР
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступление главы европейской дипломатии Каи Каллас на встрече Группы двадцати (G20) в ЮАР произвело трагикомическое впечатление. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам мероприятия.
«Кая Каллас выступала здесь на «двадцатке» с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые «не позволят» России занять своё законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всём присутствует», — подчеркнул он.
В Йоханнесбурге, на полях саммита глав МИД G20, состоялась беседа между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой для обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.
Life.ru