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21 февраля, 15:04

«Трагикомический элемент присутствует»: Лавров оценил выступление Каллас на встрече G20

Лавров назвал трагикомедией выступление Каллас на встрече G20 в ЮАР

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступление главы европейской дипломатии Каи Каллас на встрече Группы двадцати (G20) в ЮАР произвело трагикомическое впечатление. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам мероприятия.

«Кая Каллас выступала здесь на «двадцатке» с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые «не позволят» России занять своё законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всём присутствует», — подчеркнул он.

Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге
Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге, на полях саммита глав МИД G20, состоялась беседа между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой для обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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